В Юрьев-Польском сотрудница почты присвоила больше 144 тысяч рублей

Следственный отдел ОМВД России по Юрьев-Польскому району во взаимодействии с региональным УФСБ возбудил уголовное дело в отношении 26-летней местной жительницы. Женщина подозревается в присвоении денег с использованием служебного положения.

-Подозреваемая, находясь в должности заместителя начальника одного из отделений связи, неоднократно забирала деньги, полученные от клиентов отделения. Фигурантка, имевшая доступ к автоматизированным системам, оставляла себе деньги, полученные в качестве оплаты за отправления курьерскими службами, - сообщили в областном управлении МВД.

В общей сложности с июня прошлого года по февраль текущего женщина присвоила более 144 тысяч рублей. В содеянном подозреваемая созналась.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

- Служба безопасности Почты России выявила факт хищения во время внутренней проверки. Сразу после ее проведения мы уволили сотрудницу, подозреваемую в совершении преступления. Компания передала в правоохранительные органы все собранные материалы и документы, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, - прокомментировали в Почте России по Владимирской области. - Нам очень жаль, что в нашей команде оказался такой недобросовестный сотрудник. Сейчас мы активно сотрудничаем с уполномоченными органами по предотвращению и своевременному выявлению таких случаев. Инцидент не отразился на обслуживании клиентов.