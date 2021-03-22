Двое спортсменов из Гусь-Хрустального заняли призовые места на чемпионате и первенстве России по ушу

С 17 по 22 марта в Москве проходил чемпионат и первенство России по ушу (дисциплина - саньда). В соревнованиях принимали участие около 400 спортсменов из 37 регионов России.

Из Гусь-Хрустального в состав сборной Владимирской области были включены 5 спортсменов из клуба единоборств «Север-юг»: Даниил Григорьев, Никита Заланов, Вадим Козлов, Полина Козлова и Никита Барсуков.

Никита Барсуков занял второе место в абсолютной категории +90 кг (возрастная группа 15-16 лет). Полина Козлова (55 кг, возрастная группа 13-14 лет) заняла третье место.

Ребята тренируются на базе Гусь-Хрустального технологического колледжа им. Г.Ф. Чехлова под руководством тренера высшей категории Николоза Кочиева, который является сотрудником КСШ им. А. В. Паушкина.

Теперь спортсмены будут участвовать в международном турнире, который пройдет 27, 28 марта в Доброграде.