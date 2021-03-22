Житель Вязниковского района украл из найденной банки 41 тысячу рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Вязниковского района. Мужчина обвиняется в краже, совершенной с причинением значительного ущерба.

- В феврале в полицию обратилась пожилая местная жительница, сообщившая о пропаже принадлежащих ей 41 тысячи рублей. Пенсионерка пояснила, что хранила деньги в постройке во дворе дома, спрятав их в стеклянную банку. Сотрудники полиции, опросив потерпевшую и ее супруга, установили, что к краже может быть причастен их родственник, - рассказали в областном УМВД.

Мужчину задержали на территории района. В содеянном он сознался. Мужчина пояснил, что помогал пенсионерам по хозяйству, когда случайно наткнулся на лежавшую в мешке в пристройке банку с деньгами. Обвиняемый забрал из нее часть суммы, решив, что родственники не обратят внимание на пропажу. В дальнейшем похищенные деньги он потратил на покупку телефона, продуктов и спиртного.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.