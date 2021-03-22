Жители Вязниковского, Муромского и Меленковского районов досрочно получили пенсии

Почта России во Владимирской области досрочно выплатила пенсии жителям Вязниковского, Муромского и Меленковского районов, чьи дома находятся в зоне возможного подтопления.

Пенсии и другие ежемесячные выплаты за апрель досрочно получили жители трех населенных пунктов Вязниковского района: поселка Санхар, деревень Козлово и Малые Удолы. Пенсии и социальные выплаты за апрель и май досрочно получили жители 13 населенных пунктов Муромского района и 4 деревень Меленковского района.

Всего в зоне предполагаемого подтопления во Владимирской области оказались 263 пенсионера. Их обслуживает 8 почтовых отделений, входящих в состав 3 почтамтов.

- Основные выплаты жителям деревень были произведены во вторник и четверг. В пятницу пенсии получили жители еще двух деревень, - пояснила начальник Муромского почтамта Любовь Щербакова.