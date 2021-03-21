Водитель из Коврова, по вине которого погибли два человека, отправится в колонию

Водителя признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ – совершение лицом, управляющим автомобилем, нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. В конце апреля прошлого года водитель, управляя технически исправным автомобилем HAIMA, ехал по автодороге Ковров-Красная Грива-Сельцо-Мстера-станция Мстера-Волга со стороны г. Коврова в сторону с. Клязьминский Городок Ковровского района. Проезжая деревню Глебово Ковровского района, он двигался со скоростью не менее 80 км/ч. Пытаясь обогнать ехавшую впереди иномарку, он выехал на полосу встречного движения в зоне действия дорожного знака 3.20 «Обгон запрещен». В результате он столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем, водитель которого пытался уйти от столкновения, выехав на обочину. Но машины столкнулись и пассажир ехавшего по встречной полосе автомобиля погиб на месте, м его водитель через два дня скончался в местной больнице. Виновник аварии вину признал. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев. Кроме того, ему придется заплатить полтора миллиона в качестве компенсации морального ущерба.