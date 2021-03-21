Иностранка через суд добилась разрешения остаться в Юрьев-Польском у своего сына

Приехавшая из Республики Таджикистан женщина в феврале прошлого года она обратилась в УМВД России по Владимирской области с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации. В качестве адреса, где она собирается жить, женщина указала адрес квартиры, которая принадлежит ее сыну. Но в полиции ей отказали в выдаче указанного разрешения, посчитав, что она сообщила о себе заведомо ложных сведений и не проживала по адресу, указанном в заявлении. Однако женщина обратилась в суд и доказала. В том числе с помощью показаний свидетелей, что живет у сына. Суд посчитал, что решение полиции незаконно и отменил его, а вышестоящая инстанция, куда подали жалобу полицейские, оставила его без изменений.