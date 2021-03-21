Во Владимирской области занято 62 процента коек для больных с коронавирусом

Сейчас в больницах региона действует 949 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Они открыты в инфекционных госпиталях, развернутых на базе отделений некоторых больниц. На 21 марта 62 процента из этих коек занято (588 мест), свободна – 361 койка. Напомним, в регионе в связи со стабилизацией ситуации с ростом числа заболевших коронавирусом плавно сокращают количество специализированных коек, возвращая отделения к привычному режиму работы. Также в лабораториях медицинских учреждений Владимирской области за минувшие сутки проведено 1373 исследования на Covid-19. В регионе продолжается массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции: организовано 49 прививочных пунктов, к иммунизации также подключены 17 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов. Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции.