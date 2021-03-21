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Происшествия21 марта 2021 12:55

В Коврове домработница украла украшений на двести с лишним тысяч рублей

Она отделалась условным сроком
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Жительницу Ковровского района осудили за кражу у своих работодателей. В декабре 2018 года женщина находилась в доме у своих хозяев в деревне Ручей Ковровского района, убираясь у них. В комоде одной из комнат она увидела косметичку с золотыми украшениями. И через несколько дней, воспользовавшись тем, что хозяин с женой сидели в соседней комнате, достала с верхней полки комода косметичку с ювелирными украшениями и спрятала к себе в рюкзак, а потом унесла. Ущерб, причиненный ее действиями, оценили в 216 834 рубля с копейками. Вину женщина полностью признала. Суд назначил ей два года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Криминал