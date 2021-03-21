В Гусь-Хрустальном загорелся цех по производству гипсовых фигурок

Вечером 20 марта на улице Калинина в Гусь-Хрустальном загорелся металлический ангар, где располагался цех по производству изделий из гипса. В 21:10 сообщение о пожаре в производственном здании поступило в Главное управление МЧС России по Владимирской области. Оперативно приехавшие пожарные увидели, что дым идет из-под кровли металлического ангара. Сотрудники МЧС России двумя звеньями газодымозащитной службы проникли в задымленное помещение, где горела обрешетка кровли здания по всей площади. Пожарные - четырнадцать человек на пяти машинах - не дали огню распространиться на все строение и ликвидировали горение на площади 72 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет, к счастью, нет. Дознаватели МЧС России сейчас устанавливают причину пожара. Кстати, в регионе в последние месяцы наблюдается увеличение числа техногенных пожаров, в том числе из-за использования неисправного оборудования.