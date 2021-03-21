Владимирка попыталась отсудить у магазина деньги за технику, купленную шесть лет назад

Жительница Владимира приобрела в крупном супермаркете техники в мае 2011 года стиральную машинку, срок службы которой составляет десять лет. И в феврале 2011 года горожанка обратилась в региональную общественную организацию «Владимирский центр помощи и защиты», которая уже пошла в суд в интересах горожанки. Хозяйка стиральной машинки была недовольна, что спустя несколько лет на поверхности техники появились трещины. В магазине объяснили, что гарантийный срок на технику составляет двенадцать месяцев, но в пределах срока службы существенные недостатки могут устранить бесплатно – однако только если потребитель докажет, что они произошли до передачи товара или по причинам, возникшим до этого. А вспучивание крышки и появление трещин на стиральной машины могло возникнуть из-за неправильной эксплуатации. Чтобы разрешить сомнения, суд назначил экспертизу, но хозяйка техники дважды не допустила эксперта до стиральной машинки и не смогла объяснить, почему. Суд отказал в иске, а вышестоящая инстанция в марте этого года оставила апелляционную жалобу без удовлетворения.