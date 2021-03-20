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Общество20 марта 2021 19:08

Во Владимирской области от коронавируса за сутки вылечилось 64 человека

Эти сведения получены по результатам лабораторных исследований
Алексей КОТМЫШЕВ
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По сведениям облздрава, 64 человека были выписаны по выздоровлению из медучреждений региона за минувшие сутки. Таким образом, всего во Владимирской области после коронавируса выписано 26326 человек с начала эпидемии.

В то же время, в инфекционных госпиталях региона продолжают действовать 949 коек для больных с коронавирусной инфекцией. Из них занято 584, свободными остаются 365 койко-мест.

Напомним — за прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 74 новых случая заражения коронавирусом, подтверждено пять новых летальных исходов. В России за то же время зарегистрировано 9632 новых случая заражения, подтверждено 392 новых летальных исхода, выписано по выздоровлению 11279 человек. Таким образом, на сегодняшний день в России официально заражены коронавирусом 292259 человек.