Во Владимирской области от коронавируса за сутки вылечилось 64 человека

По сведениям облздрава, 64 человека были выписаны по выздоровлению из медучреждений региона за минувшие сутки. Таким образом, всего во Владимирской области после коронавируса выписано 26326 человек с начала эпидемии.

В то же время, в инфекционных госпиталях региона продолжают действовать 949 коек для больных с коронавирусной инфекцией. Из них занято 584, свободными остаются 365 койко-мест.

Напомним — за прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 74 новых случая заражения коронавирусом, подтверждено пять новых летальных исходов. В России за то же время зарегистрировано 9632 новых случая заражения, подтверждено 392 новых летальных исхода, выписано по выздоровлению 11279 человек. Таким образом, на сегодняшний день в России официально заражены коронавирусом 292259 человек.