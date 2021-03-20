В Гусь-Хрустальном районе на автотрассе сгорел дотла минивэн

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 14.21 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступило сообщение о горящей машине на автодороге «Гусь-Хрустальный — Мошок». На место ЧП выехали подразделения огнеборцев. Как выяснилось, пламенем был объят минивэн — небольшой семейный микроавтобус.

- На момент прибытия подразделений автомобиль горел по всей площади, пожар ликвидирован на площади 12 квадратных метров, - сообщила руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС Екатерина Мищенко.

К счастью, никто из людей не пострадал. В настоящее время дознаватели устанавливают причину, по которой загорелся автомобиль.