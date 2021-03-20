Под Суздалем в ДТП с двумя автомобилями пострадал один человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

По предварительным данным Госавтоинспекции, 20 марта в 13.10 на 248 километре «Золотого кольца», на повороте к Суздалю, водитель «Шевроле» 1969 года рождения при выезде на главную дорогу не уступил «Ладе», за рулём которой находился 59-летний мужчина.

На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС и бригада скорой медицинской помощи.

Как сообщают в региональном главке МЧС, водитель «Лады» оказался зажат в машине.

- Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего, - сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области.

К счастью, травмы водителя оказались не сильными - прибывшие на место врачи оказали ему помощь на месте и отпустили лечиться домой.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.