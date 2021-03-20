Во Владимире составлено 78 протоколов за плохую уборку снега

Фото: администрация Владимирской области

Как сообщает администрация Владимирской области, сотрудники областной госинспекции административно-технического надзора больше всего нарушений в плане уборки снега выявили во Владимире, а также в Александровском, Гусь-Хрустальном, Петушинском, Судогодском и Юрьев-Польском районах.

В частности, во Владимире инспекторы отметили случаи, когда снежные кучи, смешанные с реагентами, временно складывали прямо в черте города, что с приходом весны повлекло образование тех самых огромных луж, на которые сетовали владимирцы.

По сведениям обладминистрации, по результатам проверок во Владимире муниципальный Центр управления городскими дорогами получил пять предписаний об устранении нарушений, на него было составлено 8 административных протоколов.

Всего же с начала года по Владимиру составлено 78 протоколов за плохую уборку территорий как на организации, так и на их должностных лиц, в том числе за плохую уборку крыш от наледи. Из этого числа 50 дел уже рассмотрено, по ним назначены штрафы на общую сумму 178 тысяч рублей.