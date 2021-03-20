В Муроме ночью произошёл пожар в подъезде пятиэтажного дома

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, происшествие случилось в четвертом часу ночи 20 марта в доме №25 по улице Орловской, неподалеку от Муромского института ВлГУ.

В 03.54 диспетчерам пожарной охраны поступило сообщение о пожаре, прибывшие на место расчеты огнеборцев обнаружили загорание на втором этаже здания.

- Сгорел хозяйственный ящик и повреждён электрощит в подъезде, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

К счастью, никто из людей не пострадал, в то же время сама площадь пожара оказалась небольшой — всего 1,5 квадратных метра. Тем не менее, на место прибыло 19 человек из числа личного состава МЧС и шесть пожарных машин.

В настоящее время причину пожара устанавливают дознаватели.