Владимирский облздрав временно возглавил Александр Жестков

Александр Жестков. Фото: департамент здравоохранения Владимирской области

Администрация Владимирской области официально сообщила об уходе теперь уже бывшего директора департамента здравоохранения Елену Утемовой с 19 марта.

- Служебный контракт с ней расторгнут по инициативе служащей. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Владимир Сипягин, - сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вместе с тем, исполнение обязанностей директора облздрава возложено на Александра Жесткова, который является заместителем руководителя ведомства.