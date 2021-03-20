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Общество20 марта 2021 12:37

Владимирский облздрав временно возглавил Александр Жестков

Он назначен исполнять обязанности директора вместо ушедшей Елены Утемовой
Алексей КОТМЫШЕВ
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Александр Жестков. Фото: департамент здравоохранения Владимирской области

Администрация Владимирской области официально сообщила об уходе теперь уже бывшего директора департамента здравоохранения Елену Утемовой с 19 марта.

- Служебный контракт с ней расторгнут по инициативе служащей. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Владимир Сипягин, - сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вместе с тем, исполнение обязанностей директора облздрава возложено на Александра Жесткова, который является заместителем руководителя ведомства.