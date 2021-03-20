Владимирские транспортные прокуроры обнаружили видео о «зацеперах»

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, во Владимирской области сотрудники надзорного ведомства в ходе мониторинга сети обнаружили на одном из известных видеохостингов ролик, пропагандирующий крайне опасное увлечение - «зацепинг».

Суть этого сомнительного увлечения сводится в поездках на крышах, подножках поездов и других не приспособленных для этого местах подвижного состава, что часто приводит к гибели самих «зацеперов».

В связи с этим Владимирский транспортный прокурор обратился с иском в Октябрьский районный суд областного центра, потребовав признать обнаруженный видеоролик информацией, запрещенной к распространению на территории России с дальнейшей его блокировкой.

В настоящее время иск находится на рассмотрении. Стоит сказать, что подобные поездки не только опасны, но и незаконны — проезд на крышах и подножках поездов является правонарушением и карается штрафом.