В Коврове во время пожара в жилом доме пострадал хозяин квартиры

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

В 05.24 диспетчерам Ковровского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Туманова. Вскоре к месту ЧП прибыли первые пожарные расчёты, огнеборцы заметили дым, валивший из одной из квартир.

Площадь пожара оказалась не очень большой — всего 2 квадратных метра, сгорели некоторые вещи и мебель, находящиеся в жилище. Увы, не обошлось без пострадавших.

- На пожаре пострадал мужчина 1966 года рождения, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В качестве предварительной причины случившегося дознаватели МЧС называют неосторожность при обращении с огнём.