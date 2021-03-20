В Меленковском районе школа получила 40 килограммов просроченного мяса

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской области, на днях одно из меленковских СПК оформило электронные сопроводительные документы на просроченную говядину. При этом оформлением занимался ветеринарный врач этого предприятия, а мясо направилось в школу.

Документы на 40 килограммов говядины были оформлены 3 марта, в то время как дата выработки мяса значилась в документах как 5 февраля 2021 года, а срок хранения — до 12 февраля 2021 года.

При этом ветврач вообще не имел права оформлять эти документы.

- На продукцию, подвергнутую ветеринарно-санитарной экспертизе, такие документы должны оформляться ветврачами, входящими в государственную ветеринарную службу субъекта, а не ветврачами хозяйства, - уточнили в региональном Управлении Россельхознадзора.

В скором времени на ветеринара составят административные протоколы, а в школу направлено предупреждение и письмо об изъятии просроченной говядины.