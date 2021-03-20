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Общество20 марта 2021 9:20

В Меленковском районе школа получила 40 килограммов просроченного мяса

За это нарушение будет наказан ветврач местного сельхозпредприятия
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской области, на днях одно из меленковских СПК оформило электронные сопроводительные документы на просроченную говядину. При этом оформлением занимался ветеринарный врач этого предприятия, а мясо направилось в школу.

Документы на 40 килограммов говядины были оформлены 3 марта, в то время как дата выработки мяса значилась в документах как 5 февраля 2021 года, а срок хранения — до 12 февраля 2021 года.

При этом ветврач вообще не имел права оформлять эти документы.

- На продукцию, подвергнутую ветеринарно-санитарной экспертизе, такие документы должны оформляться ветврачами, входящими в государственную ветеринарную службу субъекта, а не ветврачами хозяйства, - уточнили в региональном Управлении Россельхознадзора.

В скором времени на ветеринара составят административные протоколы, а в школу направлено предупреждение и письмо об изъятии просроченной говядины.