Во Владимире в «Торговых рядах» случился пожар в магазине хрусталя

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 19 марта в 19.04 на пульт дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в магазине «Гусевской хрусталь», расположенном на Большой Московской в здании «Торговых рядов».

Прибывшие на место огнеборцы выяснили, что горит деревянная обрешетка крыши, ее быстро потушили. Общая выгоревшая площадь составила 0,5 квадратных метра, никто из людей не пострадал.

Примечательно, что 28 февраля на этом же месте случился точно такой же пожар — горела та же самая обрешётка кровли. В настоящее время дознаватели выясняют причину возгорания.