Ковровчанин попался полицейским на хранении пулемётных патронов

Как сообщает Управление МВД России по Владимирской области, оперативникам поступила информация о том, что 55-летний житель Коврова может быть причастен к незаконному обороту оружия.

В ходе обысков в доме мужчины полицейские обнаружили пять патронов, в которых эксперты узнали боеприпасы для винтовки Мосина, а также для ручных пулемётов Калашникова и охотничьего ружья. Тут же оперативники нашли и самодельные охотничьи патроны.

Как объяснил сам обладатель патронов, все это он нашёл на улице и оставил себе на хранение.

В настоящее время по факту незаконного хранения боеприпасов дознаватели возбудили уголовное дело, расследование продолжается.