Лучшим владимирским педагогом стал воспитатель детского сада №66 Лана Гудеева

фото с сайта городской администрации

19 марта в конференц-зале «Патриаршего сада» прошла торжественная церемония награждения участников и победителей XXIX городского конкурса «Педагог года».

В этом году в профессиональном конкурсе участвовали 14 педагогов. Впервые он проходил в онлайн-формате: открытый урок, эссе, описание своего опыта профессиональной деятельности – все это участники представляли в электронном виде. Также онлайн конкурсанты проводили защиту представленных на конкурс материалов, соревновались в профессиональной эрудиции, показывали знание и понимание современных тенденций развития образования и общества в работе творческой мастерской конкурса.

Победителем XXIX городского конкурса «Педагог года» в номинации «Лучший педагог системы дошкольного образования» стала воспитатель детского сада №66 Лана Гудеева. Лучшим педагогом системы общего (дополнительного) образования признана учитель физики школы №49 Анна Ермилова.