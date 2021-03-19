Федеральные трассы Владимирской области готовят к весеннему паводку

В период весеннего половодья на федеральных автодорогах во Владимирской области организован круглосуточный контроль за состоянием участков, наиболее подверженных подтоплениям.

Дорожные службы приступили к расчистке от снега и льда подмостовых русел, входных и выходных водосборных сооружений и водопропускных труб. В местах возможного образования пучин освобождают обочины и откосы земляного полотна, очищаются барьерные ограждения, прокапываются воздушные воронки для отвода воды из основания дорожной одежды.

На особом контроле находятся 11 мостов и 22 участка дорог, общей протяженностью 8,14 километра. Специалисты на месте отслеживают уровень воды в реках и водоемах. Ежедневно анализируются данные Гидрометцентра о паводковой обстановке.

Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций сформированы 8 мобильных аварийных бригад. Устранять возможные последствия паводка готовы 58 специалистов и 34 единицы техники. Заготовлено порядка 2 тысяч кубометров инертных материалов.