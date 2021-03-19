Жительница Суздаля удушила своего родственника ремнем от сумки

Суздальская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы. Она обвиняется в убийстве.

Следствием установлено, что между женщиной и ее родственником произошел конфликт, тогда она задушила мужчину при помощи ремня от спортивной сумки. Оба были нетрезвыми.

Как сообщает областная прокуратура, ранее женщина уже сидела в тюрьме за нанесение ножевого ранения. Вину она не признала, указывая на другое лицо, причастное к преступлению.

В ходе следствия собрано достаточно доказательств виновности, в связи с чем, межрайонной прокуратурой принято решение о направлении дела в суд.