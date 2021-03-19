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Общество19 марта 2021 13:37

Жителям Владимирской области расскажут о прохождении трассы М-12

Информирование будет проходить 24-26 марта
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Компания «Российские автомобильные дороги» готова предоставить материалы для информирования жителей Владимирской области о реализации проекта строительства скоростной автомобильной дороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань», входящей в состав международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».

Напомним, что в нашем регионе М-12 пройдет по территориям Гусь-Хрустального, Муромского, Петушинского, Селивановского, Собинского и Судогодского районов, а также в границах областного центра.

24 марта жителей будут ждать в 10:00 – Петушки, Советская пл., 5, администрация Петушинского района, в 14:00 – Собинка, ул. Садовая, 4, администрация Собинского района

25 марта: 9:30 – Владимир, Октябрьский проспект, 47, каб. 527, 14:00 – Судогда, ул. Коммунистическая, 1, Дом культуры (зрительный зал)

26 марта: 10:00 – Муромский район, с. Ковардицы, ул. Школьная, 9, Дом культуры.