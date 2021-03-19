В магазине Владимира нашли поддельные брендовые сумки и одежду

фото с сайта Владимирской таможни

Владимирские таможенники обнаружили в одном из магазинов Владимира 62 контрафактных товара. Это спортивные костюмы, трикотажные кофты, толстовки, чулочно-носочные изделия и сумки с нанесенными товарными знаками Nike, Adidas, Louis Vuitton.

- Установлено, что в магазине продавалась иностранная продукция сомнительного качества. При этом товар маркирован обозначениями, сходными до степени смешения с известными брендами, — пояснил начальник отдела проверок после выпуска товаров и деятельности лиц №1 Владимирской таможни Олег Стельмашенко.

Проверка проводилась совместно с УМВД России по г. Владимиру.