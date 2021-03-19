"Муром" сыграл вничью свой первый контрольный матч

18 марта футбольный клуб «Муром» сыграл первый контрольный матч после возвращения из Беларуси. Игра проходила в в Нижнем Новгороде

Счет открыли уже на четвертой минуте. После подачи штрафного защитник «Волны» Волков срезал мяч в свои ворота. Хозяева сравняли счет в концовке первого тайма.

Муромские футболисты ни разу не смогли поразить ворота соперников.

Игры первого весеннего тура должны пройти с 1 по 3 апреля. "Муром" на своем поле примет "Зенит" 3 апреля.

Что касается владимирского «Торпедо», то команда возобновит первенство домашним матчем с ФК «Тверь» 1 апреля.