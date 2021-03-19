Во Владимире вдове участника Великой Отечественной войны отказали в положенной выплате

Владимирская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите ветеранов Великой Отечественной войны и их родственников по обращению местной жительницы.

Установлено, что указом Президента «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» предусмотрена единовременная выплата в размере 75 тысяч рублей, в том числе вдовам (вдовцам) участников Великой Отечественной войны.

- Обратившаяся к нам женщина является вдовой ветерана, который принимал участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территории Литвы с 30 июля 1949 по 4 декабря 1951 гг.. Она подала заявление на выплату в пенсионный фонд. Однако в выплате ей отказали, поскольку, по мнению госоргана, действие указа не распространяется на тех лиц, которые принимали участие в боевых действиях в иных государствах (на иных территориях), происходивших после окончания Великой Отечественной войны, после 1945 года, а также их вдов, - рассказали в областной прокуратуре.

Для восстановления нарушенных прав городской прокурор обратился в суд с требованием обязать территориальное отделение Пенсионного фонда РФ выплатить женщине единовременную выплату.

Фрунзенский районный суд города Владимира отказал прокуратуре в удовлетворении иска. В связи с чем прокурор принес на данное решение апелляционное представление.

Судебной коллегией по гражданским делам Владимирского областного суда оно признано обоснованным, решение Фрунзенского районного суда от 11 декабря 2020 года отменено, за вдовой признано право на получение единовременной выплаты.