Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Владимир
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Владимир
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия19 марта 2021 12:06

На экс-директора департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области заведено второе уголовное дело

Теперь его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий

СУ СКР по Владимирской области в тесном взаимодействии с региональным УФСБ возбудило уголовное дело в отношении бывшего директора департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области Павла Панфилова.

Он обвиняется по статье "мошенничество в особо крупном размере".

- По версии следствия, в мае прошлого года он путем обмана получил от своего заместителя 1,2 миллионов рублей за продление с ней служебного контракта, при этом полномочий на пролонгирование трудовых отношений не имел. Панфилов присвоил деньги, - рассказали в областном следственном управлении.

Это уже второе уголовное дело. Ранее его обвиняли по статье "получение взятки в особо крупном размере". Сейчас Панфилов находится под стражей.

Расследование уголовных дел продолжается.

Криминал