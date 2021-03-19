На экс-директора департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области заведено второе уголовное дело

СУ СКР по Владимирской области в тесном взаимодействии с региональным УФСБ возбудило уголовное дело в отношении бывшего директора департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области Павла Панфилова.

Он обвиняется по статье "мошенничество в особо крупном размере".

- По версии следствия, в мае прошлого года он путем обмана получил от своего заместителя 1,2 миллионов рублей за продление с ней служебного контракта, при этом полномочий на пролонгирование трудовых отношений не имел. Панфилов присвоил деньги, - рассказали в областном следственном управлении.

Это уже второе уголовное дело. Ранее его обвиняли по статье "получение взятки в особо крупном размере". Сейчас Панфилов находится под стражей.

Расследование уголовных дел продолжается.