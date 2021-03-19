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Происшествия19 марта 2021 10:30

В Петушинском районе на трассе М-7 большегруз врезался в отбойник

ДТП произошло в восьмом часу утра 18 марта
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 7.50 на 108 километре федеральной трассы М-7 «Волга», водитель большегруза «МАН» 1961 года рождения врезался в разделительное ограждение дороги, после чего наехал на опору линии электропередач.

В результате аварии пострадал водитель грузовика. Прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи диагностировала у него сотрясение мозга, ушиб грудной клетки, а также гематому глаза. Госпитализация пострадавшему не потребовалась — помощь ему оказали на месте.

По факту аварии в ГИБДД проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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