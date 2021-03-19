Во Владимире закладчик наркотиков попался на фотографиях тайников

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 40-летний житель Владимира был задержан на территории областного центра в конце февраля по подозрению в сбыте наркотических веществ.

Оперативники УНК во время досмотра нашли у владимирца мобильный телефон, в котором обнаружились фотографии тайников, в которых тот, по версии следствия. Прятал закладки. Тут же нашлись и географические координаты тайников, после чего полицейские быстро их обнаружили.

В общей сложности из закладок было изъято шесть пакетиков с неким порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза показала, что вещество ни что иное, как синтетический наркотик общей массой 104,44 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело.