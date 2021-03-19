На ветке «Ковров-Муром» установлена стоимость проезда до новой станции

Напомним — с 22 марта в Ковровском районе на железнодорожной линии между Ковровым и Муромом откроется новая остановочная платформа «Аксениха», названная в честь одноименной деревни, расположенной неподалёку. Как рассказали железнодорожники, открыть полустанок попросили местные жители, которым неудобно добираться до райцентров автомобильным транспортом.

В Волго-Вятской пригородной пассажирской компании 19 марта озвучили стоимость проезда до Аксенихи. По сведениям ВВППК, проезд из Аксенихи до Коврова будет стоить 114 рублей, до Мурома — 222 рубля, а до станции Селиваново, расположенной в Красной Горбатке, стоимость билета составит 87 рублей.