Киноклуб "Политехник" уходит из ВлГУ

Киноклуб «Политехник» покидает площадку Владимирского государственного университета и продолжает работу по продвижению хорошего кино на новой площадке – зале областной научной библиотеки им. М. Горького (ул. Дзержинского, 3).

Перемены совпали с началом еще одного долгожданного проекта, совместного с отделом разработки и апробации методик кинопросвещения ВГИК.

23 марта в 17.00 в областной библиотеке состоится показ позитивной и светлой картины режиссера Любови Борисовой – «Надо мною солнце не садится» 12+. Фильм снят по повести Николая Лугинова «Каменный мыс». Картина получила призы Московского кинофестиваля, Арктического фестиваля и премию фестиваля в Котбусе (Германия).

Фильм представит культуролог, фотограф, сотрудник отдела кинопросвещения ВГИК Ева Пархоменко. С видеообращением к зрителям выступит режиссер картины Любовь Борисова, которой лично приехать из Якутии во Владимир пока проблематично.