Муромская медсестра пытается доказать незаконность увольнения в суде

Жительница Мурома работала медсестрой в Муромской городской больницы №3. Но в прошлом году в связи с временным закрытием одного из отделений больницы, ее перевели в другое отделение на ту же должность. Однако в 2021 году женщине вручили уведомление о расторжении трудового договора, поскольку в другом отделении медсестра работать не хотела. Причиной увольнения официально стал ее отказ от продолжения работы в связи с изменением условий трудового договора. Но муромлянка не согласилась с этим решением и обратилась в суд, отмечая, что об изменении условий трудового договора за два месяца ее не предупреждали и вакантные должности не предлагали. Медсестра до сих пор не нашла работу и считает, что больница обязана возместить ей недополученный заработок. Разрешить спор предстоит Муромскому городскому суду.