В Коврове обнаружились троллейбусы с неисправным рулевым управлением

На днях Ковровская городская прокуратура вместе с сотрудниками Госавтоинспекции проверила Управление троллейбусного транспорта города оружейников. Поводом к проверке стали участившиеся ДТП с участием ковровских «рогатых».

Как оказалось, на момент проверки на линии работал автобус «ПАЗ» с неисправным рулевым управлением — приборы зафиксировали у него превышение люфта руля (то есть -свободного хода). Также существенное превышение люфта рулей выявлены у пяти троллейбусов. На линию их выпустить не успели, но собирались.

Также прокуроры выяснили, что алкотестер предприятия, при помощи которого проводится предрейсовый осмотр водителей, не прошел поверку.

По результатам проверки виновные были наказаны в дисциплинарном порядке, а нарушения устранены. Также на двух ответственных сотрудников были составлены административные протоколы за выпуск на линию неисправных машин.