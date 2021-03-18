В Ковровском районе рыбакам напомнили о штрафах за нахождение на льду

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, толщина льда на озере сейчас колеблется от 60 до 80 сантиметров, но близится время, когда он начнет таять.

В связи с этим инспекторы напомнили любителям подлёдного лова об опасности, а также о том, что в скором времени муниципалитеты установят в некоторых местах у берегов запрещающие аншлаги.

Там, где стоят аншлаги, вышедший на лед человек может быть оштрафован за нарушение правил поведения на водных объектах на сумму от 800 до 4000 рублей.

- Безопасной для одного человека считается толщина льда не менее 7 сантиметров. Пешие переправы считаются безопасными при толщине льда от 15 сантиметров, легковые автомобили могут выезжать на лед толщиной не менее 30 сантиметров, - напомнили в региональном ГУ МЧС.

Если все же попадете в полынью, не паникуйте, позовите на помощь и постарайтесь осторожно выбраться, после чего ползком добраться до берега с той стороны, откуда вы пришли.

В случае подобных ЧП следует звонить по телефонам «101» или «112», при звонках с городского телефона - «01».