Под Вязниками в в столкновении с грузовиками пострадал один человек

Фото: УГИБДД УМВД России по Владимирской области

По сведениям областного ГИБДД, около 03.15 на 275 километре трассы М-7 «Волга» 39-летний водитель «Газели» не справился с управлением, в результате чего выехал на обочину и врезался в стоявший там «КамАЗ», за рулём которого находился водитель 1961 года рождения.

В результате водитель небольшого грузовика получил сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, тупую травму живота, перелом рёбер и ушиб грудной клетки, его увезли в больницу. Водитель «КаммАЗа» травм не получил.

По факту ДТП в ГИБДД проводится проверка.