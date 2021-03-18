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Происшествия18 марта 2021 16:10

Под Вязниками в в столкновении с грузовиками пострадал один человек

Авария произошла на трассе М-7 в ночь на 17 марта
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Владимирской области

По сведениям областного ГИБДД, около 03.15 на 275 километре трассы М-7 «Волга» 39-летний водитель «Газели» не справился с управлением, в результате чего выехал на обочину и врезался в стоявший там «КамАЗ», за рулём которого находился водитель 1961 года рождения.

В результате водитель небольшого грузовика получил сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, тупую травму живота, перелом рёбер и ушиб грудной клетки, его увезли в больницу. Водитель «КаммАЗа» травм не получил.

По факту ДТП в ГИБДД проводится проверка.

ДТП