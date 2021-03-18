Во владимирской больнице №6 запустили новый компьютерный томограф

На базе владимирской больницы №6, где сейчас развернут ковидный госпиталь, начал работать новый компьютерный томограф фирмы «Siemens». Оборудование предназначено для исследования легких у пациентов с подозрением на Covid-19 или с уже подтвержденным коронавирусным заражением.

Как сообщила главный врач Елена Михайлова, это первый компьютерный томограф в арсенале медицинского учреждения. Техника приобретена на средства областного бюджета. Ее стоимость – свыше 34 млн рублей.

– Планируется, что компьютерный томограф будет работать в круглосуточном режиме. Для работы оборудования подготовлено помещение, отвечающее всем современным требованиям радиационной безопасности, проведено обучение медицинского персонала, – подчеркнула руководитель лечебного учреждения.

После окончания пандемии новой коронавирусной инфекции компьютерный томограф будет использоваться для проведения самого широкого спектра исследований.