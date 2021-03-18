С 19 марта троллейбусы №1 и №5 снова пойдут до улицы Фатьянова

19 марта троллейбусы № 1 и 5 возобновляют движение по своим привычным маршрутам - до конечной остановки «Улица Фатьянова».

Напомним, с начала этой недели они разворачивались на проспекте Ленина из-за ремонта опор контактной сети на ул. Верхняя Дуброва, поврежденных из-за ДТП 14 марта. На время ремонтных работ пустили временный маршрут № 5Т. Автобус шел с конечной остановки до "Рябинки".

Как доложил генеральный директор муниципального АО «Владимирпассажиртранс» Михаил Кулибаба, специалисты предприятия нашли технологическое решение для сокращения сроков ремонта контактной сети. Сегодня сеть будет восстановлена, и уже завтра, 19 марта, в начале шестого утра, троллейбусы № 1 и № 5 возобновят движение по полному маршруту.

Соответственно, временный автобусный маршрут № 5Т с завтрашнего дня отменяется.