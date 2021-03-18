Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Владимир
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Владимир
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия18 марта 2021 15:55

В Судогодском районе на М-7 столкнулись три грузовика

В результате аварии пострадал один из водителей
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий

По предварительным данным областной Госавтоинспекции, ДТП произошло 17 марта в половине первого дня на 183 километре федеральной трассы М-7 «Волга».

Водитель большегруза «Скания» 1968 года рождения столкнулся с ехавшим попутно таким же грузовиком, которым управлял 63-летний мужчина, а также «КамАЗом», за рулем которого находился водитель 1967 года рождения.

В результате пострадал сам водитель «Скании» - прибывшие на место ДТП врачи «Скорой помощи» диагностировали у него перелом берцовой кости. После оказания помощи его отпустили лечиться домой.

По факту ДТП в ГИБДД проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

ДТП