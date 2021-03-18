Во Владимире назвали лучшие школы и детские сады

По итогам прошлого года во Владимире назвали девять лучших школ и десять детских садов. Традиционно лидерами стали школы № 36, 25, 2 и 32. Также пять школ – №№ 9, 49, 22, 28 и 32 – улучшили свои позиции по сравнению с 2019 годом. В десятку лучших детских садов вошли ДОУ №№ 13, 83, 91, 110, 3, 62, 24 и 48. Последние три года первенство доставалось ДОУ № 109, но сейчас он уступил пальму первенства МАДОУ № 7, заняв второе место. Как отмечают в управлении образования Владимира, при выборе лучших учитывали прежде всего успехи воспитанников, результаты экзаменов и олимпиад, а также достижения самого учреждения - победы в конкурсах различного уровня. Также смотрели на то, насколько укомплектован штат и нет ли текучести кадров, обращали внимание, сколько ребят стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Кроме того, оценивается и состояние материально-технической базы учреждения. В комиссии смотрят, используются ли современные мультимедийные технологии, соблюдаются ли санитарные требования, в каком состоянии здания и территория.