В Собинке будут судить компанию, похитившую полицейского

Жителя Собинки и трех граждан одного из соседних государств обвиняют по двум статьям: причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, совершенное в отношении лица, похищенного, группой лиц, а также похищение человека. Как установило следствие, ночью 30 августа прошлого года мужчина вместе с тремя сообщниками на улице в Собинке избили незнакомца. Потом злоумышленники засунули свою жертву в салон автомобиля, и, удерживая, привезли на берег реки Клязьмы, где снова избивали. Затем опять на автомобиле переместились в более безлюдное место, чтобы дальше избивать. При этом в момент описываемых событий пострадавший находился не при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции, а в гражданской одежде. Уголовное дело предстоит рассматривать Собинскому городскому суду.