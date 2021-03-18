Во Владимире адвокат фиктивно трудоустроил больше 300 иностранцев

Областное следственное управление совместно с региональным УФСБ возбудило уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой по статьям "образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах" и "организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

По версии следствия, в 2019 году обвиняемая, являющаяся адвокатом, подала в налоговую документы о создании юридического лица без намерения вести реальную хозяйственную деятельность. После регистрации сведения о новой фирме внесены в единый государственный реестр юридических лиц.

- С 2019 года по март 2020 года женщина совместно со своим знакомым фиктивно трудоустроили не менее 300 иностранных граждан в созданное подконтрольное юридическое лицо, после чего направили в Управление по вопросам миграции регионального МВД копии заключенных договоров для подтверждения действительности полученных иностранцами патентов, дающих им право осуществлять трудовую деятельность, находясь на территории Российской Федерации, - рассказали в СУ СКР по Владимирской области.

Мужчине также предъявлено обвинение. "Пару" заключили под стражу. Вину они не признали.