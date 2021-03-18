Владимирская область занимает второе место среди регионов с самыми низкими ценами на вторичное жилье

Сбербанк составил рейтинг регионов с самыми низкими ценами на жилье. В расчете рассматривается квартира площадью 45 квадратных метров и приводится средняя стоимость квадратного метра на основе данных о размещенных объявлениях на DomClick.ru за 2020 год.

Самые дешевые квартиры на вторичном рынке жилья зафиксированы в десяти регионах страны, расположенных в разных федеральных округах. Минимальный прайс — в Республике Ингушетия, где средняя стоимость готовых квартир начинается от 1 миллиона рублей.

На втором месте — Владимирская и Курганская области. Здесь средняя цена на вторичку начинается от 1,7 млн рублей. В Челябинской, Брянской, Саратовской, Псковской областях, а также в Республике Марий Эл и Республике Калмыкии жилье можно приобрести по минимальной цене — 1,8 миллиона рублей.

Самые дешевые квартиры на первичном рынке жилья — в Брянской области, Чувашской Республике, Ставропольском крае, Смоленской области, Республике Адыгее, Саратовской области, Псковской области, Ивановской области, Оренбургской области.