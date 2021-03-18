Спортсмены из Кольчугино заняли призовые места на Чемпионате и Первенстве мира по полиатлону

С 3 по 7 марта в Сасово (Рязанская область) прошли Чемпионат и Первенство мира по полиатлону среди девушек, юношей, юниоров, юниорок, мужчин и женщин в спортивной дисциплине троеборье с лыжной гонкой.

В соревнованиях принимали участие сильнейшие спортсмены нашей страны и государств Европы и Азии. Участники соревновались в стрельбе, силовой гимнастике (подтягивание на перекладине – мужчины, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу - женщины) и лыжной гонке.

Спортсмены спортивного клуба «Звезда» и ДЮСШ Кольчугинского района, в составе 3 человек, пройдя три этапа предварительного отбора (от областного до федерального), приняли участи в Чемпионате и Первенстве и показали высокие результаты.

Среди юношей 12-13 лет 1 место занял Иван Гордеев, Егор Шашин – 5 место.

В группе юниоров Владислав Савин стал бронзовым призером Чемпионата.