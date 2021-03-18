Пьяный гусевчанин напал на прохожего и угрожал продавцам

Двадцатидвухлетний житель Гусь-Хрустального вечером пьяный на автостоянке торгового центра «Круиз» потребовал от находящегося там мужчины отдать принадлежащие последнему наручные часы, а получив отказ, нанес более десяти ударов кулаками по голове, угрожая при этом убить и искалечить прохожего. Жертва вынуждена была подчиниться. Через месяц в том же торговом центре при посторонних он спровоцировал конфликт с сотрудниками магазина «Планета.Одежда.Обувь», оскорблял их, размахивал канцелярским ножом и угрожал убийством. Суд дал ему три года условно с испытательным сроком два года.