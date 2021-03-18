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Общество18 марта 2021 11:29

Юный владимирец вошел в шорт-лист конкурса детского рисунка "Я рисую перепись"

Всего в шорт-лист вошло 187 работ детей от 7 до 12 лет
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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На главном сайте Всероссийской переписи населения объявили список финалистов детского конкурса «Я рисую перепись». Он стартовал 16 ноября прошлого года, отборочный этап закончился 1 марта. Перед участниками стояла креативная задача нарисовать сюжет на тему Всероссийской переписи населения. По итогу на суд общественности представили более 4 тысяч иллюстраций.

В шорт-лист вошло 187 работ: в возрастной категории «7 – 9 лет» – 94, «10 – 12 лет» – 93. В народном голосовании отдали лайки почти 27 тысяч человек.

Есть среди претендентов на победу и юный житель Владимирской области. Десятилетний Максим Холодов продемонстрировал свое видение ВПН, изобразив переписчицу, опрашивающую молодую маму с ребятишками.

До конца марта определят двух победителей в каждой возрастной категории. Они получат призы по 25 тысяч рублей.