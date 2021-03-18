На учениях в Гусь-Хрустальном из торгового центра эвакуировано 57 человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

На днях жители города хрусталя могли наблюдать пожарные машины у торгового центра «Эстакада». На самом деле сотрудники МЧС устроили пожарно-тактические учения, и никакого реального пожара не было.

По легенде, из-за раскалившегося масла на сковородке в здании центра произошло возгорание. Обнаружив «пожар», персонал тут же вызвал огнеборцев.

- В момент начала пожара в здании находилось около 57 человек. Силами администрации и дежурного персонала организована эвакуация, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Приехавшие на место расчеты отправились искать двоих условно пострадавших, которым не удалось выбраться наружу самостоятельно. В итоге при помощи спасательных устройств их благополучно вывели на воздух.

Наконец, условный пожар был благополучно ликвидирован, его площадь составила 35 квадратных метров. Подобные учения будут проводиться и в будущем в разных уголках региона.