Храмы во Владимире и Боголюбово включили в программу «Культурные маршруты Совета Европы»

Владимиро-Суздальский музей-заповедник и Ассоциация «Святыни неразделенного христианства» представят маршрут для аттестации в Совете Европы.

Проект общеевропейского культурного маршрута «Святыни неразделенного христианства» включает наиболее значимые с исторической, культурной и духовной точек зрения памятники в России и других странах Европы.

Целью проекта является создание первого в мире маршрута по основным культурным и духовным памятникам Европы, составляющим общехристианское наследие. После сертификации этот проект как общеевропейский будет включен в программу «Культурные маршруты Совета Европы».

В рамках проекта была организована одноименная Ассоциация, в которую в качестве участников вошли крупнейшие российские и европейские музеи, библиотеки, религиозные учреждения и другие культурные центры, а теперь – и Владимиро-Суздальский музей-заповедник.

Сотрудниками музея разработан проект специальной программы пребывания туристов в нашем регионе, объединивший уникальные древние христианские памятники истории и культуры во Владимире и Боголюбове, связанные с почитанием Пресвятой Богородицы.

По мнению генерального директора ГВСМЗ Светланы Мельниковой, включение музейных объектов в программу «Культурные маршруты Совета Европы» откроет большие возможности для дальнейшей популяризации уникального наследия Владимиро-Суздальской Руси, в том числе на международном уровне.