В Кольчугино полицейский задержал мужчину, который угрожал взорвать дом

фото с сайта УМВД по Владимирской области

По телефону «112» позвонил житель Кольчугино. Он сообщил, что открыл газ в своей квартире и собирается взорвать дом.

Сотрудники отдела МВД России по Кольчугинскому району вместе с представителями экстренных служб прибыли на место, оцепили дом и эвакуировали жильцов дома.

- 40-летний ранее судимый мужчина закрылся в своей квартире на третьем этаже. Его задержал заместитель начальника отдела обеспечения деятельности участковых уполномоченных полиции Алексей Куликов. Для этого полицейский поднялся на балкон его квартиры по лестнице, которую предоставили сотрудники МЧС, - рассказали в областном управлении МВД.

Полицейские проводят проверку случившегося.. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Заместителю начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по Кольчугинскому району старшему лейтенанту полиции Алексею Куликову на минувшей неделе исполнилось 26 лет. В органах внутренних дел он служит с 2012 года. В послужном списке – командировка в Северо-Кавказский регион и неоднократные поощрения от руководства местной полиции. В минувшем году Алексей стал победителем районного этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый».